تراند الفن: محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 93%

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏6 دقائق مضت مصراوي 6 زيارة

الوادي الجديد – محمد الباريسي: اعتمد اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 ٪. وأوضح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي، أن المحافظ اعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي المهني بالمحافظة، بنسبة نجاح 93،3 %.

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