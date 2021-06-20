تراند الفن: حوار قديم لـ”خادم الحرمين” يكشف فيه عن الأسلوب التربوي للملك عبدالعزيز مع أبنائه 

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد: أعاد حساب “هيئة تطوير بوابة الدرعية”، مقطع فيديو قديم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتحدث فيه عن تربية الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- لأبنائه ورعايته لهم،وذلك بمناسبة يوم الأب العالمي.

وقال خادم الحرمين الشريفين خلال حواره عندما كان أميرا لمنطقة الرياض:”كان الملك عبدالعزيز يجد الوقت للاعتناء بأبنائه رغم مشاغله”، مشيرا إلى أن حياة الملك عبدالعزيز كانت عبارة عن عبادة وعمل وحياته العائلية بالإضافة إلى مقابلة الناس.

وأوضح:”الملك عبدالعزيز كان شديدا وقت الشدة وعطوفا وقت العطف، و كان يتغدى مع أبنائه وخصوصا الغير متزوجين، وكان في العشاء كل أبنائه يتعشون معه ببيته الداخلي وكان طول اليوم يشوف أولاده”.

وأضاف :” الملك عبدالعزيز كان يتفقدنا في صلاة الفجر والظهر والعصر ماعدا المغرب والعشاء، ويا ويل اللي ما يصلي اللي في البيت عنده وأنا واحد منهم”.

وتابع:”كان في غرفة مخصوصة شبه سجن اللي ما يصلي يوضع فيها فتجد أبناء الملك عبدالعزيز الكل يحافظ على صلواته”، مختتما:” الملك عبدالعزيز كان شديدا مع أبنائه في الأشياء الأساسية الخاصة بالعقيدة والصلاة وكبح جماحهم عن التعدى على أي أحد ،وفي نفس الوقت التعاطف معهم ورعايتهم والسؤال عنهم في مرضهم وتفقدهم”.



