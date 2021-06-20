فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد: أعاد حساب “هيئة تطوير بوابة الدرعية”، مقطع فيديو قديم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتحدث فيه عن تربية الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- لأبنائه ورعايته لهم،وذلك بمناسبة يوم الأب العالمي.
وقال خادم الحرمين الشريفين خلال حواره عندما كان أميرا لمنطقة الرياض:”كان الملك عبدالعزيز يجد الوقت للاعتناء بأبنائه رغم مشاغله”، مشيرا إلى أن حياة الملك عبدالعزيز كانت عبارة عن عبادة وعمل وحياته العائلية بالإضافة إلى مقابلة الناس.
وأوضح:”الملك عبدالعزيز كان شديدا وقت الشدة وعطوفا وقت العطف، و كان يتغدى مع أبنائه وخصوصا الغير متزوجين، وكان في العشاء كل أبنائه يتعشون معه ببيته الداخلي وكان طول اليوم يشوف أولاده”.
وأضاف :” الملك عبدالعزيز كان يتفقدنا في صلاة الفجر والظهر والعصر ماعدا المغرب والعشاء، ويا ويل اللي ما يصلي اللي في البيت عنده وأنا واحد منهم”.
وتابع:”كان في غرفة مخصوصة شبه سجن اللي ما يصلي يوضع فيها فتجد أبناء الملك عبدالعزيز الكل يحافظ على صلواته”، مختتما:” الملك عبدالعزيز كان شديدا مع أبنائه في الأشياء الأساسية الخاصة بالعقيدة والصلاة وكبح جماحهم عن التعدى على أي أحد ،وفي نفس الوقت التعاطف معهم ورعايتهم والسؤال عنهم في مرضهم وتفقدهم”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حوار قديم لـ”خادم الحرمين” يكشف فيه عن الأسلوب التربوي للملك عبدالعزيز مع أبنائه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.