تراند الفن: بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏دقيقتين مضت مصراوي 1 زيارة

القليوبية- أسامة علاء الدين: اعتمد، محافظ القلويبية، اللواء عبدالحميد الهجان، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.78% في حضور الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة. وحصلت إدارة كفر شكر التعليمية على المركز الأول بنسبة نجاح 95.02%. ومن جانبه، أكد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 103850 طالبا وطالبة. لمعرفة النتيجة.. اضغط هنا:

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