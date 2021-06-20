تراند الفن: “الأعلى للثقافة” يعلن أسماء الفائزين بمسابقة فن الكاريكاتير

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 06:09 مساءً - أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين في في مسابقة فن الكاريكاتير لشباب الفنانين.

وأعلن النتيجة فنان الكاريكاتير فاروق موسى، عضو لجنة التحكيم، وجاءت كالتالي:-

الجائزة الأولى 25 ألف جنيه فاز بها مناصفة كل من: الفنان خالد يوسف أحمد والفنان خضر حسن

الجائزة الثانية 15 ألف جنيه فاز بها مناصفة الفنان سمير عبد الغني إبراهيم والفنان إسلام فضل الله.

الجائزة الثالثة 10 آلاف جنيه فاز بها هاني عبد الرحيم طلبة الفنان عمر صديق مصطفى.

وكان المجلس قد أعلن مارس الماضي عن انطلاق مسابقة “فن الكاريكاتير للمبدعين الشباب تحت سن 35 عاما”، وتضمنت المسابقة جوائز مالية بإجمالي 50 ألف جنيه.

وتأتي المسابقة ضمن عدد كبير من المسابقات التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة هذا العام ضمن تنفيذ وزارة الثقافة لخطة التنمية المستدامة وبناء الإنسان فيما يخص دعم واكتشاف ورعاية شباب الموهوبين.

تم إعلان النتيجة أون لاين على صفحة أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.