تراند الفن: صفع طالبة في لجنة امتحان.. إيقاف عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف عن العمل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏12 دقيقة مضت مصراوي 10 زيارة

بني سويف – حمدي سليمان: قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إيقاف عضو هيئة تدريس عن العمل لمدة 3 أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات، لقيامه بصفع طالبة على وجهها داخل لجنة الامتحانات بالفرقة الثانية بكلية الآداب. كان رئيس الجامعة تلقى مذكرة مقدمة من عميد كلية الآداب بجامعة بني سويف بتقديم طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب، بقيام أستاذ مساعد بالاعتداء عليها وصفعها على وجهها، وأمر رئيس الجامعة بالتحقيق في الواقعة عن طريق المحقق القانوني.

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