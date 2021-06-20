نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصيفية والمستمرة حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو للعام الحالي في المقال التالي

عروض بنده ، تعتبر سلسلة أسواق هايبر بنده Hayper Panda Market هي الأكثر انتشاراً في العديد من الدول العربية، بالأخص دول الخليج لوجود قوة شرائية عالية تتنافس عليها العديد من الأسواق، والتي يميزها عن باقي الأسواق كثرة العروض التي تقدمها بأسعار تنافسية، والتي تلاقي القبول لدى العديد من الفئات المختلفة ففي كل أسبوع تقدم عرضين مختلفين كل أسبوع وهما، العرض الأسبوعي ومجلة العروض الصيفية والتي نقوم نحنا بدورنا بتسهيل عرض تلك العروض عليكم، ففي هذا المقال سوف نتعرف معاً على أهم عروض بنده في المجلة الصيفية، والتي تختلف عن سابقتها التي قمنا بعرضها عليكم في مقالاتنا السابقة. عروض بنده الصيفية للعناية الشخصية والمنظفات تقدم أسواق هايبر بنده منتجات متنوعة ومختلفة للعناية الشخصية والمنظفات والمعقمات في عروضها الصيفية الأسبوعية وجاء أهم العروض كالتالي: عروض بنده للعناية الشخصية وتنظيف الأسنان حيث تقدم عروض على مختلف أنواع معجون الأسنان مثل معجون أسنان كرست مع خصم 25% ومعجون أورال بي إكسترا فريش لترميم اللثة وميناء الأسنان ومعجون الأسنان ديبرودنت وخصم 25% لمعجون أسنان ثري دي أكستريم بالنعناع كرست ومتوفر أيضاً معجون أسنان بياض ثري دي دبلوكس كرست ومعجون الأسنان سيجنال وللعناية الشخصية تقدم صابون ديتول للاستحمام وصابون الاستحمام لايفبوي وجل الاستحمام نيفيا برو رجالي وشفرات حلاقة نسائي فينوس جيليت وهناك عروض مميزة على شامبو إلفيف وشامبو/ بلسم فاتيكا وبديل الزبت المغذي إلفيف والعديد من منتجات العناية بالشعر المتوفرة بأسواق بنده. عروض بنده لسائل تنظيف الصحون تقدم بنده مجموعة مختلفة لسائل تنظيف الصحون ومبيض كلوركس ومنظف الحمامات ومن المنتجات المقدمة سائل تنظيف الصحون مضاد للبكتيريا لوكس صن وأقراص غسيل الصحون بريل جولد وسائل غسيل الصحون مضاد للبكتيريا جف وسائل غسيل الصحون فيري ومتوفر أيضاً سائل مزيل البقع للأقمشة فانيش وسائل مبيض كلوركس مع خصم 2 ريال ومنظف الحمامات هاربيك.

تقدم بنده مجموعة مختلفة لسائل تنظيف الصحون ومبيض كلوركس ومنظف الحمامات ومن المنتجات المقدمة سائل تنظيف الصحون مضاد للبكتيريا لوكس صن وأقراص غسيل الصحون بريل جولد وسائل غسيل الصحون مضاد للبكتيريا جف وسائل غسيل الصحون فيري ومتوفر أيضاً سائل مزيل البقع للأقمشة فانيش وسائل مبيض كلوركس مع خصم 2 ريال ومنظف الحمامات هاربيك. عروض بنده لمسحوق الغسيل ومنها بسعر مغري جداً مسحوق الغسيل أوتوماتيك وفير 10 كجم حيث جاء بسعر 49.95 بدلاً من سعر 71.95 ريال ومسحوق غسيل مركب عادي أو أوتوماتيك الرهدان 5 كجم بسعر 31.95 بدلاً من 66.75 ومنظف برسيل باور جل ومنعش الأقمشة داوني ومسحوق غسيل مركز أومو أكتيف 7 كيلو. وتقدم أسواق هايبر بنده أقوي العروض الصيفية المميزة وتعد سلسلة محلات هايبر بنده من أكبر وأكثر الأسواق الشهيرة والمنتشرة في المملكة وعدد من الدول العربية التي تمتاز بعروضها الكبيرة وتخفيضاتها المستمرة. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الصيفية والمستمرة حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو للعام الحالي - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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