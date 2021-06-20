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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 07:09 مساءً - صحيفة المرصد – فرانس برس : أقدم سائق شاحنة على صدم عدد من الأشخاص كانوا متجمعين للمشاركة في مسيرة لمثليي الجنس في الولايات المتحدة السبت، ما أسفر عن مقتل رجل واحد على الأقل، حسب وسيلة إعلام محلية.
والواقعة التي لم يعرف حتى الآن ما إذا كانت هجوما متعمدا، حصلت لدى انطلاق مسيرة المثليين التقليدية في مدينة ويلتون مانورز بفلوريدا (جنوب شرق)، قرب فورت لودرديل. وقبِض على سائق الشاحنة وأودع الحبس الاحتياطي.
وكانت الشاحنة في خط السَير نفسه مع آليات أخرى مشاركة في المسيرة، لكن سائقها زاد السرعة وصدم أشخاصا عدة، حسب “10 نيوز” وهي وسيلة إعلام محلية.
وقال رئيس بلدية فورت لودرديل دين ترانتاليس، الذي كان حاضرا خلال العرض، إن رجلين على الأقل صدمتهما السيارة وتوفي أحدهما.
وأشار إلى أن الشاحنة استهدفت في الواقع سيارة عضو الكونغرس الديموقراطية ديبي ووسرمان شولتز التي كانت في داخلها، لكنها نجت في نهاية المطاف. وقال ترانتاليس “هذا هجوم إرهابي على مجتمع المثليين”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مقتل شخص وإصابة آخرين.. شاهد: شاحنة تصطدم بمشاركين بمسيرة للمثليين في فلوريدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.