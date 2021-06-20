تراند الفن: مسؤول أمريكي: الصين تخاطر بعزلة دولية حال رفضها تحقيقًا بشأن مصدر كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 07:09 مساءً - واشنطن – (د ب أ)
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان اليوم الأحد إن الصين ستخاطر بتعرضها لعزلة دولية، إذا لم تسمح بإجراء تحقيق “حقيقي” على أراضيها بشأن مصدر الفيروس الذي تسبب في جائحة مرض كوفيد-19.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن تصريحات سوليفان تأتي عقب دعوة أطلقها قادة مجموعة السبع الكبرى ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، بإجراء تحقيق آخر عن كيفية ظهور هذا الفيروس.
وفي الشهر الماضي، أصدر بايدن أومر إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية بـ “إعادة مضاعفة” جهودها لتحديد مصدر فيروس كورونا الذي جاء منه وتقديم تقرير له بشأن ذلك خلال 90 يوما.
وقال سوليفان في مقابلة على برنامج “فوكس نيوز صنداي” بشبكة فوكس نيوز الأمريكية إن الغرض هو عرض خيار واضح على الصين ” إما أن يسمحوا بطريقة مسؤولة للمحققين بالقيام بالعمل الحقيقي لمعرفة من أين جاء الفيروس، أو أنهم سيتعرضون لعزلة بالمجتمع الدولي”.
وأوضح أن الولايات المتحدة ستستمر في تكثيف التعاون مع حلفائها وشركائها” إلى أن تتم معرفة المكان الذي جاء منه الفيروس إلى العالم ومن تقع عليه مسؤولية ذلك”.
وترفض الصين نظرية أن يكون الفيروس مصدره معمل في ووهان، تلك المدينة الصينية التي ظهرت فيها أولى حالات الإصابة به.
ومن المتوقع أن تتولى منظمة الصحة العالمية، التي سبق وأن أرسلت بعثة للصين لرفع تقرير عن مصدر الفيروس، تحقيقا ثانيا بشكل منفصل عن جهود أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مسؤول أمريكي: الصين تخاطر بعزلة دولية حال رفضها تحقيقًا بشأن مصدر كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.