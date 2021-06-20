تراند الفن: مجلس الوزراء يوضح سبب عدم ترخيص البعض لـ”التوك توك”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 07:09 مساءً - كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مُبادرة الحكومة لترخيص التوك توك، واستبداله بسيارات الميني فان.

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن عدد التكاتك بالجمهورية، يصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون توك توك، مشيرًا إلى أن 10% فقط منها حصلت على رخصة رسمية.

ولفت إلى أن تسجيل التوك توك، يُوفر حصرًا كاملًا ببيانات مُلاكها، كما أنه يُوفر مُميزات من بينها التأمين الصحي مقابل مبلغ زهيد، وحصول صاحب التوك توك على معاش.

وأكد متحدث الوزراء أن رسوم ترخيص التوك توك ضمن المُبادرة الجديدة، ستكون أقل من المقررة حاليًا، لتحفيز المُلاك على اتخاذ هذه الخطوة، موضحًا أن الداخلية، ستُحدد مُهلة للترخيص، وسيتم مصادرة التكاتك المُخالفة بعدها.

وتابع: “المُبادرة تتيح إمكانية استبدال التوك توك بسيارة ميني فان، بعد تقييم حالته وخصم سعره من قيمة السيارة”، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات بإدخال عملية استبدال التوك توك ضمن المُبادرة الرئاسية.

وأضاف سعد: “ترخيص التوك توك لا يعني السماح باستخدامه في كافة المناطق، حيث ستُحدد المحليات الأحياء المقرر عمل التوك توك بها، مشيرًا إلى أن شروط الترخيص ستتضمن توافر الأهلية في السائق للقضاء على ظاهرة قيادة الأطفال التوك توك”.

وعلق متحدث مجلس الوزراء على شروط إحلال “التوك توك”، بالميني فان، قائلًا: “لن تكون هناك شروط تعجيزية، لأن إحلال التوك توك بالميني فان، من مصلحتنا”.

ونوه بأنه من المقرر أن تعمل سيارات “الميني فان” بالغاز الطبيعي، في إطار الحرص على الحفاظ على البيئة، وتوفير نفقات استخدام المواد البترولية.