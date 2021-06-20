تراند الفن: بالاسم.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القليوبية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 08:10 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ظهور نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة القليوبية، اليوم الأحد، بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، وبلغت نسبة النجاح 80.78%، وبلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة نحو 103850 طالبا وطالبة.

وبدأ الطلاب في البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة القليوبية، وتوفر «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية، من أجل مساعدة كل من الطلاب وأولياء الأمور في التعرف على النتيجة من هنا.

وزادت معدلات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، ووفرت مديرية التربية والتعليم ملفًا كاملًا بالنتيجة، بحيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم سريعًا، دون الحاجة إلى الدخول على المواقع الأخرى من هنا.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اعتمد مساء اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة بلغت نحو 80.78%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، بلغ نحو 103850 طالبا وطالبة.