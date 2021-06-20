فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 08:10 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ظهور نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة القليوبية، اليوم الأحد، بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، وبلغت نسبة النجاح 80.78%، وبلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة نحو 103850 طالبا وطالبة.
وبدأ الطلاب في البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة القليوبية، وتوفر «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية، من أجل مساعدة كل من الطلاب وأولياء الأمور في التعرف على النتيجة من هنا.
وزادت معدلات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، ووفرت مديرية التربية والتعليم ملفًا كاملًا بالنتيجة، بحيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم سريعًا، دون الحاجة إلى الدخول على المواقع الأخرى من هنا.
وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اعتمد مساء اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة بلغت نحو 80.78%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
وأكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، بلغ نحو 103850 طالبا وطالبة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالاسم.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القليوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.