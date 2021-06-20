تراند الفن: مدير «المحاصيل الحلقية»: إحنا نمبر وان على العالم في زراعة الأرز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 08:10 مساءً - قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمعهد البحوث الزراعية، إن لقب الأرز الجاف يطلق على الأرز الذي يتحمل طول فترات الري وبدأ استخدام هذا الأرز من عام 2015 لافتا إلى أنه يحتاج 4000 متر مكعب مياه للفدان بينما يحتاج الأرز 8000 متر مكعب للفدان الواحد.

وأضاف «خليل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الأحد، أن الأرز الجاف يزرع بنفس الطرق العادية ولكن يتم تطبيق الزراعة الجافة من خلال زراعة بذرة جافة من خلال الري على فترات مبتاعدة.

وأوضح مدير معهد المحاصيل الحقلية بمعهد البحوث الزراعية، أن الإنتاجية للزراعة الجافة نفس إنتاجية الزراعة العادية متابعا: «إحنا نمبر وان على العالم في زراعة الأرز بنتناوب المركز مع أستراليا، ولا يعادل الأرز المصري الجودة إلا أرز كاليفورانيا».

وأكد مدير معهد المحاصيل الحقلية بمعهد البحوث الزراعية أن وزارة الزراعة حددت المساحات المزروعة للأرز العادي 724 ألف فدان، أما الأزر الجاف فالمساحة 150 ألف فدان و200 ألف فدان أرز يُروى بالمياه المتأثرة بالأملاح بإجمالي 1.1 مليون فدان.

وأشار مدير معهد المحاصيل الحقلية بمعهد البحوث الزراعية، إلى أن مصر منذ فترة أوقفت تصدير الأزر من أجل توفيره للسوق المحلي، مبينًا أن مصر كانت تمتلك فائض في الماضي ويتم تصديره ولكن حاليا وجهت كل الدولة الجهود للسوق المحلي لتوفير الكمية المطلوبة.