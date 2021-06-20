تراند الفن: تعرف على وصية هاني جرجس فوزي قبل رحيله بأيام

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 08:10 مساءً - كشفت الممثلة نهى العمروسي، وصية المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي التي أوصى بها المقربين إليه قبل رحيله بأيام.

وكتبت نهى العمروسي، عبر حسابها بموقع “فيس بوك”، إن هاني جرجس فوزي شعر بمتاعب صحية قبل رحيله بـ10 أيام، وشعر بأن نهايته اقتربت، لذا أوصى المقربين منه، بأن يدفنوه أولًا ثم ينشروا خبر وفاته حتى لا يتعب أحدًا.

وصية هاني جرجس فوزي

ويُعتبر هاني جرجس فوزي من أبرز المنتجين في مصر في فترة التسعينيات بالقرن الماضي، ووالده المنتج الكبير جرجس فوزي.

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وخاض هاني جرجس فوزي، تجربة الإخراج لأول مرة في فيلم “دون رقابة”، وبلغ رصيده الفني في مجال الإنتاج السينمائي 41 فيلما، وأخرج 3 أفلام، ومن أعماله: “بلد البنات، الحب الأول، جبر الخواطر، سوق النساء، الإمبراطورة، حسن اللول، الحلال والحرام، علاقات خاصة، وامرأة فوق القمة”.