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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 08:10 مساءً - كشفت الممثلة نهى العمروسي، وصية المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي التي أوصى بها المقربين إليه قبل رحيله بأيام.
وكتبت نهى العمروسي، عبر حسابها بموقع “فيس بوك”، إن هاني جرجس فوزي شعر بمتاعب صحية قبل رحيله بـ10 أيام، وشعر بأن نهايته اقتربت، لذا أوصى المقربين منه، بأن يدفنوه أولًا ثم ينشروا خبر وفاته حتى لا يتعب أحدًا.
ويُعتبر هاني جرجس فوزي من أبرز المنتجين في مصر في فترة التسعينيات بالقرن الماضي، ووالده المنتج الكبير جرجس فوزي.
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وخاض هاني جرجس فوزي، تجربة الإخراج لأول مرة في فيلم “دون رقابة”، وبلغ رصيده الفني في مجال الإنتاج السينمائي 41 فيلما، وأخرج 3 أفلام، ومن أعماله: “بلد البنات، الحب الأول، جبر الخواطر، سوق النساء، الإمبراطورة، حسن اللول، الحلال والحرام، علاقات خاصة، وامرأة فوق القمة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على وصية هاني جرجس فوزي قبل رحيله بأيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.