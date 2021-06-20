تراند الفن: نائب محافظ كفر الشيخ يتفقد الأراضي والمنازل المعدة للشباب بالوادي الجديد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 08:10 مساءً - تفقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، المواقع والأراضي والمنازل المعدة للراغبين في الحصول على مساحات أراضي قابلة للزراعة، لصالح أهالي محافظة كفر الشيخ، برفقة نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة، والدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، والدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة.

وجرى مناقشة تنفيذ البروتوكولات التي وقعها الأسبوع الماضي، المحافظون الثلاثة “كفر الشيخ المنوفية والغربية” مع محافظ الوادي الجديد، واللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وشهد توقيعها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لاستخدام مساحات أراضي الوادي الجديد القابلة للزراعة، لصالح أهالي محافظة كفر الشيخ، ضمن 3 محافظات “كفر الشيخ والغربية والمنوفية”.

وفد كفر الشيخ بمحافظة الوادي الجديد

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنه تفقد الأراضي القابلة للزراعة التي سيتملكها أبناء محافظة كفر الشيخ، والمواقع كاملة المرافق كما تفقد عدد من المنازل المجهزة، برفقة حنان نائب محافظ الوادي الجديد ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية.

وفد محافظة كفر الشيخ داخل الوادي الجديد

وقال البشبيشي، أنه سيتم الإعلان عن الشروط الواجب توفرها استفادة بالـ5 أفدنة والمنزل الذي سيتسلمه الشباب من المستفيدين، مؤكدًا أنها فرصة لتوفير فرصة عمل والإقامة بموقع يضم كل المرافق والخدمات اللازمة للمعيشة.

وثمن نائب محافظ كفر الشيخ، اتجاه العديد من أبناء المحافظة للاستزراع، وهناك نماذج متميزة من أبناء المحافظة بعدد من المحافظات، تبنوا مشروعات زراعية ناجحة، مؤكدًا أن توقيع البروتوكولات تنفيذًا للتوجه العام للدولة من أجل الخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وحلا للمشكلة التي تعاني منها المحافظة لافتقارها لوجود ظهير صحراوي، وتعد بمثابة حل لأزمة التكدس السكاني الكبير الذي تشهده، والتي أدت إلى الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية.

وفد محافظة كفر الشيخ بالوادي الجديد

وبموجب البروتوكولات، ستقوم محافظات “كفر الشيخ، والغربية، والمنوفية” بتحديد منسق عام من كل محافظة؛ للتنسيق مع محافظة الوادي الجديد، فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب المشاركة في اللجان المشتركة والتنسيقية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشروع، أو دراسة أي معوقات واقتراح التوصيات لعرضها على السلطة المختصة، كما ستلتزم هذه المحافظات باستكمال تجهيز تشطيبات المنازل المُسلمة من محافظة الوادي الجديد لتكون صالحة للسكن.