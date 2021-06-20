تراند الفن: التلفزيون الإيراني: إغلاق طارئ لمنشأة بوشهر النووية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 08:10 مساءً - أدمن ‏14 دقيقة مضت مصراوي 34 زيارة

وكالات أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الأحد، بإغلاق منشأة بوشهر النووية بشكل طارئ، حسبما ذكرت “روسيا اليوم”. وشهدت إيران مطلع يونيو الجاري عدة انفجارات وحوادث غامضة، طال بعضها منشآت نووية ونشب حريق ضخم في مصفاة نفطية جنوبي طهران، وسبقه حريق بأكبر سفينة حربية إيرانية غرقت على إثره، وقبل ذلك بساعات، قتل طياران بسبب خلل فني في طائرة إيرانية مقاتلة.

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