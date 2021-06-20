تراند الفن: مصر الحلوة.. الكنائس تشتري صكوك الأضاحي قبل موعد عيد الأضحى 2021

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 08:10 مساءً - في خطوة تعكس التلاحم والترابط بين المصريين «مسلمين ومسيحيين»، أعلن عدد من الكنائس المصرية، شراء صكوك الأضاحي التي تطرحها وزارة الأوقاف، قبل موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، المقرر وفقا للحسابات الفلكية أن يوافق يوم 20 يوليو 2021.

مساهمة الكنيسة الأرثوذكسية في شراء الأضاحي

وحرص عدد من رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على شراء عدد من صكوك الأضاحي قبل موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، يتقدمهم الأنبا بموا أسقف السويس، الذي اشترى 5 صكوك أضاحي من مديرية الأوقاف بالمحافظة، كما ساهم الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، في شراء صكوك الأضاحي.

واشترى القس أرسانيوس سامي، كاهن كنيسة العذراء مريم بأبو كبير في محافظة الشرقية صك أضحية، فيما اشترت 4 كنائس بمراكز «المنيا- أبوقرقاص – العدوة»، 13 صكا من صكوك الأضاحي بقيمة 26 ألف جنيه من مديرية أوقاف المنيا.

100 ألف جنيه من الإنجيلية لشراء الأضاحي

من رجال الكنيسة الكاثوليكية في مصر الذين اشتروا صكوك الأضاحي قبل موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، اشترى القمص يؤنس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، عددا من صكوك الأضاحي.

أما الطائفة الإنجيلية في مصر، فقد أعلنت للعام الرابع على التوالي، مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة القس الدكتور أندريه زكي في مشروع صكوك الأضاحي، بمبلغ مائة ألف جنيه، قبل موعد عيد الأضحى 2021 في مصر.

مشاركة الكنائس المصرية في شراء صكوك الأضاحي قبل موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، هو تأكيد علي النسيج الوطني المشترك الذي يجمع بين أطياف المجتمع المصري مسلمين ومسيحيين، والاستفادة منها لصالح الفقراء والمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية، خلال عيد الأضحى المبارك، بحسب تصريحات لمسؤولي وزارة الأوقاف.

وتطرح وزارة الأوقاف، عبر مديرياتها في كافة محافظات الجمهورية، شراء صكوك الأضاحي، حتى موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر.