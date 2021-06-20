فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 08:10 مساءً - في خطوة تعكس التلاحم والترابط بين المصريين «مسلمين ومسيحيين»، أعلن عدد من الكنائس المصرية، شراء صكوك الأضاحي التي تطرحها وزارة الأوقاف، قبل موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، المقرر وفقا للحسابات الفلكية أن يوافق يوم 20 يوليو 2021.
مساهمة الكنيسة الأرثوذكسية في شراء الأضاحي
وحرص عدد من رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على شراء عدد من صكوك الأضاحي قبل موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، يتقدمهم الأنبا بموا أسقف السويس، الذي اشترى 5 صكوك أضاحي من مديرية الأوقاف بالمحافظة، كما ساهم الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، في شراء صكوك الأضاحي.
واشترى القس أرسانيوس سامي، كاهن كنيسة العذراء مريم بأبو كبير في محافظة الشرقية صك أضحية، فيما اشترت 4 كنائس بمراكز «المنيا- أبوقرقاص – العدوة»، 13 صكا من صكوك الأضاحي بقيمة 26 ألف جنيه من مديرية أوقاف المنيا.
100 ألف جنيه من الإنجيلية لشراء الأضاحي
من رجال الكنيسة الكاثوليكية في مصر الذين اشتروا صكوك الأضاحي قبل موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، اشترى القمص يؤنس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، عددا من صكوك الأضاحي.
أما الطائفة الإنجيلية في مصر، فقد أعلنت للعام الرابع على التوالي، مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة القس الدكتور أندريه زكي في مشروع صكوك الأضاحي، بمبلغ مائة ألف جنيه، قبل موعد عيد الأضحى 2021 في مصر.
مشاركة الكنائس المصرية في شراء صكوك الأضاحي قبل موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، هو تأكيد علي النسيج الوطني المشترك الذي يجمع بين أطياف المجتمع المصري مسلمين ومسيحيين، والاستفادة منها لصالح الفقراء والمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية، خلال عيد الأضحى المبارك، بحسب تصريحات لمسؤولي وزارة الأوقاف.
وتطرح وزارة الأوقاف، عبر مديرياتها في كافة محافظات الجمهورية، شراء صكوك الأضاحي، حتى موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر الحلوة.. الكنائس تشتري صكوك الأضاحي قبل موعد عيد الأضحى 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.