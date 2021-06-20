فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 08:10 مساءً - موسكو – (أ ش أ): أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، ضرورة استمرار العلماء في تطوير لقاحات وأدوية جديدة ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار السلطات الروسية في تطوير نظام الرعاية الصحية وإطلاق برامج إقليمية لتحديث العيادات الخارجية والمستشفيات. وقال بوتين – في كلمته بمناسبة يوم العمال الطبي والتي نقلتها وكالة أنباء “تاس” الروسية – “هدفنا هو تركيز كل جهودنا ومواردنا على حماية المواطنين من فيروس كورونا وآثاره”، مؤكدا أهمية زيادة معدلات التطعيم خلال الفترة القادمة خاصة في ظل امتلاك روسيا كافة المقومات المؤهلة لذلك. وأشار إلى أن السلطات الروسية تركز على دعم الأطباء والممرضات وفرق الإسعاف التي تتعامل مباشرة مع مرضى فيروس كورونا، من خلال توفير الدعم المادي المناسب، موضحا أنه تم تخصيص أكثر من 350 مليار روبل (حوالي 4.8 مليار دولار) كدفعات إضافية للعاملين في مجال الرعاية الصحية. وأفاد بأن روسيا لديها أربعة لقاحات ضد فيروس كورونا خاصة بها، وتعمل على تطوير لقاحات وأدوية جديدة ضد الفيروس التاجي. وتقوم روسيا حاليا بإنتاج أربعة أنواع من اللقاحات المسجلة ضد فيروس كورونا وهم “سبوتنيك V ” و”ابيفاك كورونا” و”كوفيفاك” ذوو الجرعتين بالإضافة إلى “سبوتنيك لايت” ذي الجرعة الواحدة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الرئيس الروسي يؤكد أهمية تطوير لقاحات جديدة ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.