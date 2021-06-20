تراند الفن: شقيقة هاني جرجس فوزي تستقبل العزاء فيه تلغرافيا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 08:10 مساءً - قالت نقابة المهن التمثيلية إن عائلة المخرج هاني جرجس فوزي دفنته وتمنع استقبال العزاء، بسبب ظروف فيروس كورونا الحالية وأن العزاء سيكون تلغرافيا، وتستقبل «عفاف» شقيقة الراحل العزاء على عنوان: «مينا جاردن سيتي 6 أكتوبر- السياحية الأوليتاون هاوس 18D».

يُذكر أنّ المنتج محسن علم الدين، أعرب عن حزنه الشديد لوفاة صديقه المخرج هاني جرجس، لا سيما وأنه علم بنبأ وفاته عصر اليوم الأحد، بعد انتهاء مراسم تشييع الجنازة، التي اقتصرت فقط على أسرته، والأمر ذاته مع إيهاب خورشيد، ابن الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد، حيث أعرب عن صدمته الشديدة، كونه لا يُشارك في وداع صديقه، قائلاً: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنّ لله وإنّ إليه راجعون».

وهاني جرجس فوزي، منتج ومخرج، ويعتبر من بين أحد أكبر المنتجين في مصر في فترة تسعينيات القرن العشرين، ووالده المنتج الكبير جرجس فوزي. خاض تجربة الإخراج لأول مرة في فيلم (بدون رقابة).

المخرج هاني جرجس، كان يعتزم العودة إلى عالم السينما، عام 2018، من خلال فيلم جديد، يحمل اسم «ترانس»، وهو مأخوذ عن رواية للكاتبة رضوى العوضي، ويتحدث الفيلم عن المتحولين جنسيًا.

يذكر أنّ أول أعمال المخرج فوزي جرجس، كانت عام 2009، من خلال فيلم «بدون رقابة»، والذي تدور أحداثه حول شابين يقعان في الحب وتبدأ علاقتهما في التأزم في صورة نمطية لمشكلات الشباب المتكررة.

الفيلم من بطولة أحمد فهمي، وحسن حسني، وماريا، ودوللي شاهين، وإدوارد، وعلا غانم، وباسم سمرة، وراندا البحيري، ونبيل عيسى وآخرين.