تراند الفن: 4 مدن تشهد أعلى درجات حرارة.. الأرصاد تكشف طقس أول أيام الصيف

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 09:09 مساءً - (مصراوي):

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس الاثنين أول أيام الصيف جغرافيًا، حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارًا، ومعتدلة على السواحل الشمالية.

ومن المنتظر أن يكون الطقس لطيف ليلاً على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج بين متر ومترين إلا ربع، والرياح من شمالية غربية إلي شمالية شرقية، ويكون البحر الأحمر معتدل والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من متر ونصف ومترين.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، واتجاه الرياح شمالي غربي على أغلب أنحاء الجمهورية ما عدا السواحل شمالية فتكون الرياح شمالية وسرعتها من 14 إلى 17 عقدة.

تكون درجات الحرارة من 41 درجة في أسوان والأقصر والوادي الجديد وإدفو وهي الأعلى غدًا في مصر وتكون أقل درجة حرارة في مصر في مطروح وتكون 26 درجة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تنخفض درجة الحرارة العظمي بمقدار درجة واحدة في القاهرة، وتكون درجة الحرارة في القاهرة 34-21، وترتفع في الإسكندرية لتصل إلى درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 30-20 بدلاً من 29-20 خلال طقس اليوم.

وتكون درجات الحرارة في بلطيم 29-20، طنطا 33-21، دمياط 27-21، شبين الكوم 34-21، الزقازيق 34-21، المنصورة 34-21، مطروح 26-20، دمنهور 33-21،سيوة 35-20،الإسماعيلية 34-19، السويس 34-21، الغردقة 36-25، العريش 32-19، شرم الشيخ 38-26، درجة.

وتكون درجات الحرارة أيضًا في أسوان 41-24 إدفو 41-24، الأقصر 41-25، الوادي الجديد 41-25،أسيوط 38-21، الفيوم 37-21، أبوسمبل 40-24، قنا 40-25، المنيا 38-21، سوهاج 38-22، بنى سويف 37-21 درجة.

وتنصح الأرصاد المواطنين مع بداية شهر الصيف بعدم التواجد المباشر تحت آشعة الشمس في الفترة من الظهر وحتى الساعة الخامسة، وتغطية الرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر للشمس.

كما نصحت المواطنين بعدم التواجد في أماكن مغلقة أو ذات تهوية سيئة، وارتداء الملابس الفضفاضة القطنية وتجنب الملابس المصنعة من الألياف، والإكثار من تناول المياه على مدار اليوم.