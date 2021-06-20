تراند الفن: طريقتان للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالدقهلية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 09:09 مساءً - ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الدقهلية، اليوم، بعد 12 يوما من انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والذي تحتسب نتيجة العام بالكامل عليه، نتيجة لظروف جائجة كورونا.

وتقدم «الوطن » شرحا مبسطا لطرق الحصول على النتيجة من التليفون المحمول أو من خلال جهاز الكمبيوتر، بعد اعتمادها من قبل محافظ الدقهلية، بحضور المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت نحو 89.1%.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام بلغوا نحو 109 آلاف و275 طالبا وطالبة، نجح منهم 92 ألفا و99 طالبا وطالبة.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال التليفون المحمول

ويمكن لأولياء الأمور أو الطلاب في حالة استخدام التليفون المحمول، بالضغط على الرابط من هنــــــــــا، ثم يتم تحميل ملف EXCEL المرفق، ويتم بعدها فتح الملف بعد الانتهاء من التنزيل، ويمكن من لمستخدم التليفون المحمول، العثور على الملف من «مستندات» الموبايل، وفي هذه الحالة بعد التنزيل والضغط على الملف، يتم فتحه والبحث بالاسم أو برقم جلوس الطالب، الذي تبحث عنه أو باسم المدرسة بالكامل.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من جهاز كمبيوتر

وفي حالة استخدام جهاز كمبيوتر أو جهاز لاب توب، يتم تنزيل الملف بالضغط الرابط من هنــــــــا، ثم تجد بعد الملف في «DOWNLOADS أو تنزيل» في الكمبيوتر، وبالضغط على الملف، يتم فتح برنامج EXCEL بالذهاب إلى أعلى اليمين في الملف، تجد كلمة البحث ومن خلالها، يمكن البحث باسم الطالب أو برقم الجلوس أو باسم المدرسة، كما يمكن الحصول السريع على نتائج أي طالب تبحث عنه.