تراند الفن: بيل: كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية منذ البداية ولكني فخور باللاعبين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏7 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة

تحدث نجم المنتخب الويلزي، جاريث بيل، ولاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في تصريحات صحفية عن هزيمتهم، اليوم، أمام المنتخب الإيطالي بكأس أمم أوروبا 2020.

وقال جاريث بيل: “كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية منذ البداية، وكان هناك الكثير من الدفاع، والكثير من الجري، أنا فخور بالأولاد، أردنا أن نحاول تحقيق نتيجة لكن ذلك لم يحدث فرقًا حيث أنهينا دور المجموعات بالمركز الثاني على أي حال”. مضيفا: “كان علينا أن ندخل بشكل عميق للداخل، لكن علينا أن نتعافى الآن، ولذلك سنصلح جميع الأخطاء، ونعود ونفعل ما لم نفعله مرة أخرى”.

وسقط المنتخب الويلزي أمام نظيره منتخب ايطالية، في إطار منافسات دور المجموعات باليورو 2020، بنتيجة هدف مقابل لا شيء علي ملعب الأولمبيكو بإيطاليا.



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