فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 09:09 مساءً - كتب – محمد شعبان: لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقا داخل حمام سباحة بكمبوند دريم بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأحد. تلقى العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إشارة من شرطة النجدة بغرق طفلين داخل حمام سباحة ملحق بكمبوند دريم. وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وكشفت تحريات المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، أن سيدة تبلغ من العمر 42 سنة، تعاني من مرض السرطان اصطحبت أطفالها الثلاثة إلى الكمبوند للحصول على إعانة مالية من سيدة. طلبت الأربعينية من السيدة السماح لأطفالها بنزول حمام السباحة “ممكن الولاد ينزلوا شوية في حمام السباحة” لتتركهم بالأسفل بينما جلست مع السيدة في شقتها. وفوجئت الأم بنزول طفليها “9، 7 سنوات” في غفلة منها ما أسفر عن مصرعهما غرقا لعدم إجادتهما السباحة. تم انتشال جثت الطفلين، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “ممكن الولاد ينزلوا حمام السباحة”.. مأساة أم فقدت طفليها غرقا في كمبوند بأكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.