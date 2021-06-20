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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 09:09 مساءً - كتب- محمود سعيد:
أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة الجنح “محكمة أول درجة”، ببراءة سما المصري من اتهامها بسب وقذف وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 15 أغسطس المقبل.
وكان المحامي شعبان سعيد دفاع ريهام سعيد، قد تقدم بطلب للنيابة العامة للتقدم باستئناف على الحكم، مستندًا على الخطأ في تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.
وكان المستشار أشرف ناجي محامي سما المصري، دفع بتلفيق التهمة وعدم صحة الواقعة، كما دفع بكيدية الاتهام، واستمعت المحكمة لأقوال سما المصري التي أنكرت التهم المنسوبة لها، وعليه قضت المحكمة ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة لها.
وكانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت في وقت سابق ببراءة سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة السب والقذف وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تأجيل الاستئناف على حُكم براءة سما المصري من تهمة سب ريهام سعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.