نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير أيفون 12 تخفيضات خيالية وتقسيط بسعر كاش على جوال Iphone 12 pro في المقال التالي
عروض جرير أيفون 12 بأسعار خيالية لكل الإصدارات Iphone 12 pro، مكتبة جرير من أفضل مواقع شراء أون لاين لكل ما يحتاج من هواتف وساعات وسماعات وأجهزة إلكترونية للمنزل وكافة من يحتاج له مكاتب من كل أجهزة لوحية يحتاج لها، حيث تسعى مكتبة جرير على أن تقدم كل خدمات من عروض للمواطنين السعوديين للحصول على مستلزمات بأسعار قليلة، ومن أحدث العروض وتخفيضات جرير أيفون 12 برو بكل أصداراته من pro إلى pro Max، كما يمكن للعملاء الاستفادة من مزايا جرير في الدفع بتسهيلات كبيرة، بعد أن قامت بتفعيل برامج شراء جوالات بالكاش أو تقسيط وتسديد قيمة ما تم شراءه على قسط شهري لمدة محددة وفق راتب العميل وتكون في الغالب مبالغ نقدية بسيطة، والآن سنتعرف معكم على تخفيضات جرير الجديدة لجوال أيفون 12 برو ماكس.
عروض جرير أيفون 12 تخفيضات Iphone 12 pro
العروض على هواتف أيفون كثيرة لدى مكتبة جرير، وسنعرض لكم الجديد من تلك العروض الخاصة بأيفون 12 ميني وبرو ماكس فاتبعونا لمعرفة أسعار الهواتف وكيفية تقديم طلب تقسيط من جرير بدون كفيل وتقسيط مريح بسعر الكاش.
- عروض جرير أيفون 12 برو، متوفر بأكثر من لون الأسود، الأبيض، الأزرق، الأحمر، الأخضر، هواتف الجيل الخامس، بسعة ومساحة داخلية 64 جيجا بايت، بسعر 3499 ريال سعودي، الجوال في تقسيط جرير لمدة 36 شهر بسعر 163 ريال، توفير 300 ريال عن سعر أصلي.
- جوال Iphone 12، سعة داخلية 128 جيجا بايت بنفس مواصفات السابقة في عروض جرير بسعر 3799 ريال سعودي وفر 250 ريال، وأما عن تقسيط لمدة 36 شهر، بسعر 177 ريال، وسعر جوال أيفون 12 بسعة داخلية 256 جيجا بايت بسعر 4399 ريال وفر مع جرير 150 ريال سعودي.
عروض مكتبة جرير لهاتف أيفون 12 برو
- أبل أيفون 12 برو في جرير بسعر 4499 ريال سعودي، بسعة داخلية 128 جيجا بايت، متوفر بأكثر من لون أختار ما يناسبك من الأسود أو الذهبي، فضي، محيطي، جرافيتي، وفر 200 ريال وأحصل على الهاتف في تخفيضات جرير.
- تخفيضات مكتبة جرير لـ Iphone 12 pro، بسعة مساحة داخلية 256 جيجا بايت، وفر 300 ريال مع جرير وأحصل على الهاتف بسعر 4899 ريال سعودي، الهاتف يدعم خاصية الجيل الخامس، يمكن تقسيط الهاتف على دفعات شهرية بقيمة 228 ريال سعودي شهريا.
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