فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 10:09 مساءً - أدمن 21 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
علق أليساندرو باستوني، لاعب منتخب إيطاليا، عن فوز فريقه الصعب أمام ويلز، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.
وقال باستوني في تصريحات صحفية بعد المباراة: “من الرائع دائمًا أن أكون أمام الجماهير بعد عام ونصف من المعاناة، سواء بالنسبة لنا أو لهم”.
وأضاف: “المدرب لا يثير قلقنا كثيرًا، إنه يخبرنا فقط بالاستمتاع بكرة القدم التي نقدمها والاستمرار في فعل ما نفعله، أظهرنا أنه على الرغم من التناوب، ما زلنا مجموعة رائعة”.
واختتم لاعب منتخب إيطاليا: “لطالما انتظرت لحظتي وحاولت أن أغتنم كل فرصة، لذلك أنا لست في عجلة من أمري، في غضون ذلك، سأحاول سرقة بعض أسرار المهنة من الأبطال الذين فازوا لمدة 10 سنوات متتالية حيث يتمتع كيليني وبونوتشي والآخرون بخبرة كبيرة، أنا مستمتع بصحبتهم داخل وخارج الملعب”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: باستوني يتحدث عن فوز إيطاليا أمام ويلز في يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.