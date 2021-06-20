تراند الفن: باستوني يتحدث عن فوز إيطاليا أمام ويلز في يورو 2020

علق أليساندرو باستوني، لاعب منتخب إيطاليا، عن فوز فريقه الصعب أمام ويلز، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وقال باستوني في تصريحات صحفية بعد المباراة: “من الرائع دائمًا أن أكون أمام الجماهير بعد عام ونصف من المعاناة، سواء بالنسبة لنا أو لهم”.

وأضاف: “المدرب لا يثير قلقنا كثيرًا، إنه يخبرنا فقط بالاستمتاع بكرة القدم التي نقدمها والاستمرار في فعل ما نفعله، أظهرنا أنه على الرغم من التناوب، ما زلنا مجموعة رائعة”.

واختتم لاعب منتخب إيطاليا: “لطالما انتظرت لحظتي وحاولت أن أغتنم كل فرصة، لذلك أنا لست في عجلة من أمري، في غضون ذلك، سأحاول سرقة بعض أسرار المهنة من الأبطال الذين فازوا لمدة 10 سنوات متتالية حيث يتمتع كيليني وبونوتشي والآخرون بخبرة كبيرة، أنا مستمتع بصحبتهم داخل وخارج الملعب”.