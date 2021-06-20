تراند الفن: “الطرف الثاني لسة بيحب الطرف الأول”.. هل تقصد بوسي شلبي ياسمين عبد العزيز؟ (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 10:09 مساءً - ما زالت أصداء الحلقة الخاصة التي ظهرت فيها النجمة ريهام حجاج مع الإعلامية بوسي شلبي على قناة “النهار” تتوالى، إذ عادت بوسي للحديث عن ردود الفعل التي أعقبت عرض الحلقة في تصريحات صحفية مُصورة.

وقالت بوسي شلبي، بعد توجيه سؤال لها عن سخرية ياسمين عبد العزيز من وصفها للنجمة يسرا بأنها “رقم واحد في مصر والوطن العربي”: “القصة مش موضوع يسرا، لأن ياسمين مُقتنعة بأن يسرا هي رقم واحد”.

وأضافت شلبي ضاحكة ومُغيرة مسار الحديث إلى موضوع آخر: “القصة إن الطرف الثاني لسة بيحب الطرف الأول، وأنا مش طرف في الموضوع”.

ويبدو من تصريح بوسي شلبي، أن ياسمين عبد العزيز ما زالت تحب رجل الأعمال محمد حلاوة، إذ استعارت كلمة “الطرف الثاني” التي سبق أن قالتها ريهام عن ياسمين عبد العزيز.

وتحدثت ريهام حجاج في وقت سابق، عن زواجها من رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة، وذلك بعد انفصاله بعام واحد عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، ما أثار جدلًا واسعًا حينها، خاصة أن ذلك الانفصال لم يكن مُعلنًا.

وتابعت “حجاج”، خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي على شاشة “النهار”: “ يمكن الجدل عشان محمد ارتبط بشخصيتين مشهورتين.. محمد شخص ناجح ومعروف، أنا وهو اتجوزنا بعد سنة من طلاقه، والطلاق ده مكنش مُعلن، والطرف التاني طلع قال تفاصيل الزواج في برامج أخرى.. كل واحد حر حتى لو الطرف التاني ما أعلنش طلاقه، ودي حياة شخصية، مش معنى أن اتنين اتطلقوا يبقى حد فيهم وحش أو كان في مُشكلة”.