تراند الفن: إصابة طالب بطعنة وجرح قطعي في مشاجرة بدار السلام

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 10:09 مساءً - كتب- صابر المحلاوي: أصيب طالب بطعنات نافذة إثر مشاجرة بينه وبين طالب آخر بمنطقة دار السلام. البداية عندما تلقى المقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بورود اتصال تليفوني من سويتش مستشفى السلام الدولي للإخطار بوصول مصاب بجروح قطعية إثر مشاجرة بشارع المدينة المنورة – دائرة القسم. بالانتقال للفحص تم التقابل مع المصاب وتبين أنه يدعى سعيد مصطفى محمد ٢١ سنة – طالب بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، ومقيم شارع المدينة المنورة المتفرع من شارع الفيوم بدائرة القسم، وتبين أنه مصاب بطعنة بالجانب الأيسر وجرح قطعي بالرأس. وبسؤاله اتهم المدعو محمد عبده – وغير معلوم باقي بياناته – بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته. وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وكلفت وحدة مباحث القسم باستكمال الفحص وضبط المتهم.

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