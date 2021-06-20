تراند الفن: شاهد: مخالطة القاصرات لـ «حنين و مودة» يشجعهن على الانحراف

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 10:09 مساءً - أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكمًا بمعاقبة فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام، بسجن الأولى 6 والثانية 10 سنوات، وتغريمهما 400 ألف جنيه، لإدانتهما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، عن طريق استغلال فتيات قاصرات لم يبلغن الـ 18 عامًا، في صناعة فيديوهات ذات محتوى خادش للحياء، ونشرها على حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق أرباح مادية جراء مشاهدة الفيديوهات.

تحقيقات النيابة العامة

على مدار أشهر طويلة، باشرت النيابة العامة تحقيقات مكثفة في الواقعة، واستمعت لأقوال المتهمين وكذا الشهود والذين بلغ عددهم 10 شهود إثبات، على سبيل الاستدلال، من بينهم ضابط بوزارة الداخلية كان مسؤولًا عن جمع التحريات حول المتهمين، ومسؤول بالبنك المركزي تحدث فيه عن إجمالي حركات السحب والإيداع الخاص بحسابات مودة الأدهم وحنين حسام، بالإضافة لفتيات قاصرات من ضحاياهما، فضلا عن سماع شهادة باحث بالمجلس القومي للأمومة والطفولة.

انحراف وتغيير نشاط

وقال الباحث خلال شهادته أمام النيابة العامة، إن مخالطة الفتيات القاصرات المجني عليهن، المتهمتين «مودة وحنين»، يؤثر على سلوكهن، ويشجعهن على الانحراف، ويعرضهن لـ«خطر محدق»، يتمثل في احتمال تغيير الفتيات نشاطهن من ممارسة أنشطة هادفة إلى أنشطة غير هادفة، فضلا من تأثير الفيديوهات على باقي الأطفال المتابعين لهما.

إدانة حنين ومودة

وأدانت المحكمة المتهمتين الفتاتين مودة الأدهم وحنين حسام، بارتكابهما جريمة الاتجار بالبشر، عن طريق استغلال الأطفال في صناعة وبث فيديوهات مُخلة بالآداب العامة، حيث استغلت حنين 7 فتيات لعمل فيديوهات على أحد التطبيقات، تحت ستار «مذيعات»، فيما استغلت المتهمة مودة الأدهم، طفلة تُدعى «ساندي» تبلغ من العمر 13 عامًا، وصنعت معها مقطعي فيديو، تحدثت في الأول عن كونها مرتبطة بصديق لها من عدمه، وفي الثاني رقصت معها فيه على أنغام الموسيقى.