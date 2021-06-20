تراند الفن: فرحة بطعم إعمار غزة.. مصريون وفلسطينيون يحتفلون بفوز الأهلي على الترجي (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 10:09 مساءً - كتب- محمد مهدي:

علت الهتافات في قلب غزة احتفالا بفوز النادي الأهلي المصري على الترجي التونسي في مباراة الذهاب بنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا “من تالتة شمال، بنهز جبال، وبأعلي صوت دايما بنشجع الأبطال” اشتعلت الأجواء على يد رابطة محبي وعشاق الأهلي في فلسطين عقب انتهاء “الماتش” اختلطت أصواتهم مع هتاف المهندسين المصريين المشاركين في عمليات الإعمار بالمنطقة “تم دعوتهم لحضور المباراة ومشاعرنا لا توصف بتواجدهم، سعادة بالأخوة والمحبة وأن الأهلي جمعنا في ليلة سعيدة” يقولها لمصراوي ضياء الزهري نائب رئيس الرابطة.

وقبل المباراة بعدة أيام بدأت الرابطة في إتمام الاستعدادات الأخيرة لموقعة رادس “قررنا حضور المباراة في تجمع للرابطة، واخترنا المكان على شاطئ بحر غزة، وقمنا بدعوة مشجعي المارد الأحمر” وفي الساعة الثالثة عصرا انطلقوا إلى وجهتهم، عملوا على تزيين المكان بالأعلام الفلسطيني وشعارات النادي الأهلي “كنا متفائلين وعندنا ثقة بالفوز” بدا الحماس على الحضور خاصة بعد مجيء 15 مهندس مصري إلى تجمعهم “كانت بالنسبالنا فرحة عارمة وجودهم بيننا فمصر حاضرة في قلب كل فلسطيني”.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن في 18 مايو الماضي عن تقديم مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة إعمار غزة نتيجة للأحداث الأخيرة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ المبادرة خلال مشاركته في القمة الثلاثية، بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتي عقدت في باريس، كما وجه خلال مطلع الشهر الجاري بسرعة إدخال المعدات إلى القطاع بجانب فريق هندسي من مصر.

عند الموعد المُحدد لبدء المباراة جرت اضطرابات داخل الملعب، لم يستكمل اللاعبين عمليات الإحماء، شعر ضياء ورفاقه بالقلق الشديد “تخوفنا من تأثير الأحداث على رجال الأهلي” أعلن الكاف عن تأجيل المواجهة لنحو ساعة، وعند إطلاق صافرة البداية جلس المئات من المشجعين أمام شاشة التلفزيون، الوجوه مستبشرة بأداء الفريق المصري حتى أحرز محمد شريف الهدف الأول وسط بهجة طاغية لكن الحكم أفسدها بعدم احتسابه “فرحة عارمة وهتافات بصورة عفوية لكن فجأة ساد صمت رهيب بعد الإلغاء”.

بين الشوطين توقع الجميع تحسن الأداء في الجزء الثاني من المباراة، فيما انتشر الحديث عن مدى عشق أهل غزة للأهلي “الرابطة تأسست في 10 أكتوبر 2010، ومن وقتها نتجمع ونشجع الأهلي في الماتشات الكبيرة” أقاموا عدد من الاحتفالات عقب فوز الأهلي ببطولة الدوري والكأس وبطولة دوري أبطال إفريقيا “قمنا بتشكيل وفد شبابي رياضي لتعزية النادي في الشهداء، وزيارة والدة اللاعب الخلوق المرحوم محمد عبدالوهاب وتكريمها في منزلها بالفيوم” فضلا عن زيارة إلى مقر النادي.

حاول فريق الترجي في الشوط الثاني اختراق دفاع الأهلي لكن بعد نزول محمد مجدي أفشة في أرضية الملعب بدلا من صلاح محسن تمكن المارد الأحمر من الاستحواذ على الكرة بصورة أفضل “بدأنا نهتف، أسياد أفريقيا هوا حالنا، وغيرنا عايش في الأوهام. وأهُم أهُم أهُم، أبطال إفريقيا أهُم” وفي الدقيقة 67 استلم اللاعب محمد شريف الكرة من ديانج ليضعها في شباك الترجي، ضج المكان في غزة بالاحتفالات، احتضن أبناء المكان ضيوفهم من المصريين “الجماهير بدأت ترقص وتحتفل مع الأغاني الخاصة بالأهلي”.

في الساعات الأخيرة من اليوم حرصت الرابطة على تهنئة فريقهم عن طريق رسالة إلى الدكتور سعد شلي القائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي الأهلي “لدينا تواصل دائم مع مجلس إدارة النادي الأهلي، وسعداء بخطوات الفريق” فيما ينوي ضياء ورفاقه بالعودة من جديد إلى تجمعهم في مباراة العودة “ونتوقع الفوز بنتيجة 2 مقابل لا شيء، وأن يتوج الأهلي في النهائية بالبطولة العاشرة”.