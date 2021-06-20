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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 10:09 مساءً - أدمن 4 دقائق مضت مصراوي 6 زيارة
كتب- محمد عبيد:
طالبت شركة مصر للطيران، جميع المسافرين المحصنين بلقاح كورونا المسافرين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة للدخول من (المواطنين السعوديين – الكوادر الطبية – الدبلوماسيين)، تسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونيًا على البوابة المخصصة لذلك.
وأضافت الشركة، في بيان اليوم الأحد، أن ذلك الإجراء يساهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول، لمن أتم كافة الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة، وتأتي الخدمة بمشاركة كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة وشركة علم.
ومن المقرر أن تسهم البوابة في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق “توكلنا”، لإنهاء إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة من كافة المنافذ الدولية للمملكة، الجوية والبحرية والبرية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر للطيران: إجراء جديد بشأن المسافرين إلى المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.