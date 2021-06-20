فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 10:09 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت آخر الأخبار 2 زيارة
منح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين المستبعدين من مباراة مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، راحة غدًا الاثنين من التدريبات.
كما قرر كارتيرون أن يؤدي اللاعبون المستبعدون من المباراة مرانهم يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الحادية عشرة صباحًا بملعب النادي.
ويخوض 13 لاعبًا من الفريق مران الثلاثاء المقبل، وهم: محمد أبو جبل وعبد الله جمعة وأيمن حفني وحميد أحداد وأسامة فيصل وسيف جعفر وحسام عبد المجيد ومحمد حسام بيسو وأحمد عيد ويوسف أسامة وحمدي علاء وأحمد زكي وسيد نيمار.
22 لاعبًا في قائمة الزمالك لمُواجهة مصر المقاصة بكأس مصر
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كارتيرون يمنح المستبعدين من مواجهة المقاصة راحة غدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.