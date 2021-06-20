تراند الفن: كارتيرون يمنح المستبعدين من مواجهة المقاصة راحة غدًا

منح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين المستبعدين من مباراة مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، راحة غدًا الاثنين من التدريبات.

كما قرر كارتيرون أن يؤدي اللاعبون المستبعدون من المباراة مرانهم يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الحادية عشرة صباحًا بملعب النادي.

ويخوض 13 لاعبًا من الفريق مران الثلاثاء المقبل، وهم: محمد أبو جبل وعبد الله جمعة وأيمن حفني وحميد أحداد وأسامة فيصل وسيف جعفر وحسام عبد المجيد ومحمد حسام بيسو وأحمد عيد ويوسف أسامة وحمدي علاء وأحمد زكي وسيد نيمار.

22 لاعبًا في قائمة الزمالك لمُواجهة مصر المقاصة بكأس مصر