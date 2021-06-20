تراند الفن: الوزراء: توجه لإدخال استبدال التوك توك بالميني فان في المبادرة الرئاسية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 10:09 مساءً - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يمكن لصاحب التوك توك استبداله والحصول على سيارة ميني فان بدلًا منه، فهذه السيارة لها مميزات أخرى، فبدلًا من أن يحمل التوك توك راكبين فقط، فالميني فان تسمح بركوب 5 ركاب، «الميني فان اللي بيقولوا عليها تمناية»، وهذا سيكون مسار آخر موازٍ لعملية تسجيل التوك توك، « بيسلم التوك توك الخاص به، ويتم تقييم سعره وخصم هذه القيمة من قيمة الميني فان».

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن الأهم والأفضل من كل ذلك أن هناك توجه رئاسي بأن ندخل عملية استبدال التوك توك بالميني فان ضمن المبادرة الرئاسية، للاستفادة من المميزات التي تتيحها المبادرة، سواء المميزات السعرية أو الفائدة المخفضة للحصول على هذه السيارة بدل التوك توك الذي قد يُسبب لصاحبة عدة مشكلات.

وتابع: « هيكون عندك ميني فان وتستفيد من الفائدة المخفضة، وأيضًا تخفيض سعر الميني فان لأصحاب التكاتك اللي راغبين في استبدالها بهذه السيارة»، موضحًا في الوقت ذاته أن ترخيص التوك توك وتسجيله وتقنينه لا يعني أنه يحق له السير في أي مكان وفي أي زمان، بل ستظل هناك قيود عليها حتى المسجل والمرخص، فالمحليات والمحافظات هي التي ستحدد الأماكن التي يحق للتوك توك السير فيها، « منلاقيهوش ماشي على المحور مثلا».

وأوضح أنه لا يحق للتوك توك حتى بعد الترخيص السير في شوارع القاهرة الرئيسية، «التسجيل ده يحمي حقوقك ويحمي حقوق الدولة حال ارتكاب مخالفة، لكن هناك مسارات محددة يلتزم بها التوك توك، كما أن المحافظات والمحليات هي التي أيضًا ستحدد الأماكن التي يُسمح لسير التوك توك والميني فان بها، وستحدد وفقًا لظروف كل محافظة».