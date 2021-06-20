تراند الفن: «التعليم»: عقد الامتحان التجريبي لـ«العلمي» بلغة الدراسة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 10:09 مساءً - كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في الامتحان التجريبي الثالث للثانوية العامة الذي يبدأ غداً الاثنين، سيتم تسليم طلاب مدارس اللغات امتحانات المواد العلمية والرياضيات بلغة الدراسة فقط أما في الامتحان النهائي سوف يتم توفير الأسئلة بلغة الدراسة واللغة العربية لمن يرغب في التعريب.

جاء ذلك في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

غداً.. الامتحان التجريبي الثالث للثانوية العامة للشعبة العلمية

وفي سياق متصل، يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، غداً الاثنين الامتحان التجريبي الثالث، ورقياً وإلكترونيا وسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان التجريبي الثالث يعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم.

وشددت الوزارة على الطلاب بضرورة حضور الامتحان والاستفادة منه، مؤكدة أن الامتحان لا يضاف لمجموع الطالب بل يهدف لتدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية النهائية، لافتة إلى أنه سيتم السماح للطلاب بدخول اللجان الامتحانية بالكتاب المدرسي.

وتابعت الوزارة، أن الامتحان التجريبي الثالث، يعقد يوماً واحداً في المدارس، موضحة أنه سيتم استكمال الامتحان التجريبية في بقية المواد من المنزل، مؤكدة أنه سيتم توفير الامتحان التجريبي للمواد التي تعقد في المنزل إلكترونيا على التابلت فقط من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل أيام جدول الأسبوع الخامس لمواعيد عرض المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2021 على قناة مدرستنا 2 التعليمية، موضحة أن الجدول للفترة من يوم الأحد 20 يونيو وحتى السبت 26 يونيو.