تراند الفن: قاضي «مودة وحنين»: «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. قيمنا مستهدفة»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 11:09 مساءً - استهل المستشار أحمد الجندي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حكمه اليوم بسجن فتاتي التيك توك حنين حسام مودة الأدهم، في قضية الاتجار بالبشر، بالآية الكريمة (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

وتابع بقوله: «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، وأخلاقنا جزء من قيمنا وهي مستهدفة من أعدائنا كي لا تنهض الأمة، وإن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، أغلبنا يلج في جانبها السلبي الهادم، كما أن السعى الحثيث للربح يحكمه مقولة «الغاية تبرر الوسيلة»، وذلك بالرذيلة والفاحشة، حتى أصبحت وسائل التواصل توثر في الشباب، وغابت الرقابة الأسرية على الأبناء حتى أصبحوا أدوات الاتجار فى البشر».

وأصدر القاضي، اليوم الأحد، أحكاما بلغ إجماليها 34 سنة سجنا، ومليون جنيه غرامة بحق المتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، حيث عاقبت المحكمة المتهمة الأولى بالسجن لمدة 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، وعاقبت الثانية، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، فضلا عن معاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم.

إدانة المتهمين

وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، عن طريق استغلال فتيات قاصرات في صناعة فيديوهات مُخلة بالآداب العامة، ونشرها لتحقيق أرباح مادية، أما المتهمين الـ 3 الآخرين، فقد نسبت لهم النيابة العامة الاشتراك مع المتهمة حنين حسام، في ارتكاب جرائم استغلال القاصرات، وكان ذلك عن طريق الاتفاق والمساعدة، حسبما أفادت التحقيقات.

ومن المقرر أن تُقدم المتهمة مودة الأدهم و3 آخرين محبوسين، طعنا على الحكم أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما، بعد أن تكتب محكمة الجنايات أسباب حكمها الصادر اليوم، وبعدها تحدد النقض موعدا لنظر هذه الطعون، أما المتهمة حنين حسام، فيظل الحكم الصادر بحقها قائما، حتى تسلم نفسها أو تتمكن الشرطة من القبض عليها، للمثول مجددا أمام المحكمة.