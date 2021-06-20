فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 11:09 مساءً - استهل المستشار أحمد الجندي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حكمه اليوم بسجن فتاتي التيك توك حنين حسام مودة الأدهم، في قضية الاتجار بالبشر، بالآية الكريمة (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).
وتابع بقوله: «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، وأخلاقنا جزء من قيمنا وهي مستهدفة من أعدائنا كي لا تنهض الأمة، وإن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، أغلبنا يلج في جانبها السلبي الهادم، كما أن السعى الحثيث للربح يحكمه مقولة «الغاية تبرر الوسيلة»، وذلك بالرذيلة والفاحشة، حتى أصبحت وسائل التواصل توثر في الشباب، وغابت الرقابة الأسرية على الأبناء حتى أصبحوا أدوات الاتجار فى البشر».
وأصدر القاضي، اليوم الأحد، أحكاما بلغ إجماليها 34 سنة سجنا، ومليون جنيه غرامة بحق المتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، حيث عاقبت المحكمة المتهمة الأولى بالسجن لمدة 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، وعاقبت الثانية، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، فضلا عن معاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم.
إدانة المتهمين
وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، عن طريق استغلال فتيات قاصرات في صناعة فيديوهات مُخلة بالآداب العامة، ونشرها لتحقيق أرباح مادية، أما المتهمين الـ 3 الآخرين، فقد نسبت لهم النيابة العامة الاشتراك مع المتهمة حنين حسام، في ارتكاب جرائم استغلال القاصرات، وكان ذلك عن طريق الاتفاق والمساعدة، حسبما أفادت التحقيقات.
ومن المقرر أن تُقدم المتهمة مودة الأدهم و3 آخرين محبوسين، طعنا على الحكم أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما، بعد أن تكتب محكمة الجنايات أسباب حكمها الصادر اليوم، وبعدها تحدد النقض موعدا لنظر هذه الطعون، أما المتهمة حنين حسام، فيظل الحكم الصادر بحقها قائما، حتى تسلم نفسها أو تتمكن الشرطة من القبض عليها، للمثول مجددا أمام المحكمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قاضي «مودة وحنين»: «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. قيمنا مستهدفة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.