فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 11:09 مساءً - تفقد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، والمدينة الصديقة للنساء، اليوم الأحد، يرافقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط. السيسي يوجه بسرعة تعويض أصحاب منازل محور عدلي منصور: «محدش هيخسر» فيما أعربت محافظ دمياط عن سعادتها بتلك الزيارة للمحافظة، ووجهت التحية للمستشار عدلي منصور، قائلة إنه رمز وطني وحكيم، كان له دور بارز وعظيم في أصعب المراحل التي مرت على مصر. تواضروس: عدلي منصور رجل وقور.. وحضور السيسي للقداس فاجأ العالم وزار المستشار عدلي منصور والمحافظ مكتبة مصر العامة بمدينة البرج المفتتحة مؤخرًا، بعد استكمال الأعمال بها، والتي كانت متوقفة منذ عدة سنوات، وتجولا داخل أروقة المكتبة وأقسامها المختلفة من قاعات اطلاع للأطفال والكبار، وتدريب حاسب آلي وقاعات أبحاث وإنترنت وأنشطة ومؤتمرات. عماد الدين حسين: عدلي منصور شخصية وطنية وأدار مصر بطريقة جيدة وأشاد المستشار منصور بتلك المنارة الوليدة التي تضم كوكبة من الكتب بالمجالات المختلفة، وأهدته المحافظ نسخة من كتاب رحلة العمر للسفير عبدالرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة ابن محافظة دمياط وأحد سفراء مصر البارزين. خالد أبوبكر عن افتتاح محطة عدلي منصور: “خدنا على الإنجازات” وتفقدا المدينة الصديقة للنساء المُنفذة بمحيطها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة «UN Women»، وتحدثت المحافظ عن المشروع وأهدافه التي تتمثل في إتاحة كل الخدمات للسيدات وأطفالهن، وتوفير فرص تدريبية لهن وتسويق منتجاتهن بما يحقق التمكين الاقتصادي. اقرأ أيضا:- 6 معلومات عن المدينة الصديقة للنساء بدمياط مايا مرسي تشهد افتتاح المساحة الصديقة للنساء بعزبة البرج في دمياط أبرز تصريحات وزير النقل بافتتاح “عدلي منصور”: الميكروباص مش هيطلع الدائري

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المستشار عدلي منصور يتفقد مكتبة مصر العامة والمدينة الصديقة للنساء بدمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.