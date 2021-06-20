تراند الفن: غدًا.. انطلاق الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 11:09 مساءً - كتب- أسامة علي: تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة الاثنين المقبل. وقالت الوزارة، إن الامتحان يهدف إلى تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة، إضافة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد واستخدام هذه الامتحانات كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي. كما يعطي ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة عن شهر يونيو. وبحسب الجدول، يبدأ الامتحان التجريبي الثالث يوم 21 يونيو للشعبة العلمية ويوم 22 يونيو للشعبة الأدبية ويوم 23 يونيو لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم.

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