فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 11:09 مساءً - بروكسل – (د ب أ)
أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في بلجيكا أنه تأكد أن الجثة، التي تم العثور عليها اليوم الأحد، هي لجندي، يشتبه بتورطه في الإرهاب، وكان مطلوبا للعدالة منذ أربعة أسابيع.
وأضاف بيان المكتب أن صيادا عثر على جثة رجل، في غابة في منطقة “ديلسن-ستوكيم”.
وكانت تحقيقات أولية قد أظهرت أن الجثة تخص يورجن كونينجز، الذي يشتبه أنه إرهابي يميني، اختفى في 17 مايو الماضي، بالقرب من مكان الجثة التي تم العثور عليها.
وتابع البيان أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن الوفاة كانت بسبب الانتحار ، لكن مازال يتعين تأكيد ذلك.
وكانت السلطات تبحث عن كونينجز بشكل محموم، بعد أن هدد أبرز عالم فيروسات في بلجيكا. ويعتقد أنه كان يخطط لهجوم على مبان حكومية أو شخصيات عامة أخرى.
وكان المئات من الجنود وحتى المروحيات تبحث عن كونينجز، دون جدوى.
وفي سيارة، قيل إنها تخص المشتبه به، عثر رجال الأمن على عبوة مشبوهة، ربما تكون عبوة ناسفة، وكذلك أسلحة ثقيلة.
وخضع كونينجز للتحقيق لمحاولة القتل وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني في سياق إرهابي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: العثور على جثة جندي في بلجيكا يشتبه في تورطه بالإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.