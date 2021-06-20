تراند الفن: ماذا وراء انهيار الذهب في أسبوع؟.. «شعبة المجوهرات» توضح

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 11:09 مساءً - قال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن سعر الأوقية تراجع من 1878 دولارا ليصل إلى 1776 دولارا، حيث خسر الذهب 5.40% من قيمته.

وأرجع وصفي، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أسباب تراجع الذهب عالميا إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تصريحات SPDR Gold Trust -أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب على مستوى العالم- إن حيازاته تراجعت بنسبة 0.4% إلى 1041.99 طنا يوم الخميس الماضي.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 24 جنيها خلال يومين ليباع عيار 24 بسعر 888 مقابل 912 جنيها فى 16 يونيو.

ويشار إلى أن جرام الذهب فقد نحو 24 جنيها خلال يومين وأكثر من 62 جنيها خلال أسبوع.

ويباع عيار 24 بسعر 888 جنيها، ويباع عيار 21 بسعر 777 جنيها، وعيار 18 بسعر 666 جنيها، ويباع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و216 جنيها.

وقال وصفي إن جرام الذهب خسر 5.40% من قيمته خلال أسبوع، لافتا إلى أنه بالرغم من التراجع الكبير إلا أنه لا يزال الملاذ الآمن.

وأضاف أن الذهب بالمقارنة بفوائد الأوعية الادخارية هو الأفضل، لافتا إلى أنه بالرغم من التراجع الكبير فى سعر الذهب إلا أنه لا يزال في الحدود الآمنة بالمقارنة بباقي الملاذات الآمنة بالمقارنة بالعقارات والادخار.

وأضاف وصفي أنه بالرغم من تراجع الذهب إلا أنه يدعو المواطنين الذين لديهم فائض في شراء الذهب ولمن يرغب في الاستثمار لا بد من شراء الذهب، ودعا أيضا المواطنين للاحتفاظ بجزء من السيولة المتوفرة لديهم في الذهب ولكن يحب الاحتفاظ بجزء منها للطوارئ.

وأضاف أنه بالمقارنة بالأسبوع الماضي فقد تلاحظ ارتفاع الطلب على الذهب خلال الأسبوع الماضي في أهم المراكز في الهند والصين، على الرغم من أن التجار ما زالوا مجبرين على تقديم خصومات، بينما عادت الشركات إلى الحياة في الهند مع تخفيف بعض قيود فيروس كورونا COVID-19.

وعلى الجانب الآخر صعدت البتكوين وارتفع الطلب عليها بشكل كبير وعلى العملات المشفرة وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق، مقابل الذهب حيث عادت البيتكوين للارتفاع بقوة بدعم من تغريدة، إيلون ماسك، خلال عطلة الأسبوع، وارتفعت بنحو 12% لتعوض جزءا كبيرا من الخسائر التي لحقت بها خلال الأيام الماضية.

ويحاول سعر الذهب التعافي من خسائره الحادة التي تسببت فيها إيجابية نبرة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لكن يظل الذهب مستقرا عند أدنى المستويات 1800 دولار للأوقية ويتداول على هبوط أسبوعي يتجاوز 5% حتى وقتنا الراهن.