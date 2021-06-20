نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين الموافق 21 يونيو 2021 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال هذا المقال عروض العثيم اليوم والتي تعدم من افضل العروض التي تقدم جميع المنتجات والسلع الغذائية والتي ينتظرها جميع المواطنين في كل يوم اثنين من كل أسبوع كي يستفيدوا من الخصومات الكبيرة والتي قد تصل الي 50% علي جميع المنتجات الغذائية كالفواكه والخضروات واللحوم الطازجة حيث تستمر عروض العثيم الطازج لمده يوم واحد فقط فسارعوا في الحصول علي هذا المنتجات المقدمة قبل نفاذ الكميه المحددة في جميع متاجر وأسواق عب دلله العثيم.

عروض العثيم اليوم

تحتويي عروض العثيم علي جميع المنتجات الغذائية كالفواكه والخضروات حيث تقدم البصل و البطاطس بسعر 2.50 ريال سعودي و الموز بسعر 1.90 ريال سعودي و الكمثري بسعر 9.95 ريال سعودي فقط و البرتقال بسعر 3.95 ريال سعودي.

تضم عروض العثيم الفلفل الأخضر البارد والطماطم بسعر 3.75 ريال سعودي و الخيار الطازج بسعر 3.95 ريال سعودي و الزبيب الذهبي بسعر 19.95 ريال سعودي وقهوة عربي فاتح بسعر 32.95 ريال سعودي كما تحتوي ايضا علي لحم عجل بلدي بسعر 39.95 ريال سعودي كل ذالك تقدمه عروض العثيم الاثنين في جميع متاجرها وأسواقها في جميع مدن المملكة العربية السعودية.

تشمل عروض العثيم الطازج جميع الحلويات والمكسرات حيث تقدم البطاطا الحلوة بسعر 6.95 ريال سعودي و الكرواسون بسعر 5.95 ريال سعودي و كيكه حجم صغير بسعر 14.95 ريال سعودي و ملفوف ابيض بسعر 2.95 ريال سعودي.

كانت هذه عروض العثيم اليوم الموافق 21 يونيو والتي ذكرناها لكم من خلال مجله العروض كي تستفيدوا من تلك التخفيضات الكبيرة علي جميع المنتجات الغذائية والتي تقدم اقوي الخصومات كي يستفيد الجميع من هذا العرض الذي يستمر لمده يوم واحد فقط فسارعوا قبل انتهاء العرض أو انتهاء الكميه المحددة في جميع الأسواق في جده والرياض وباقي المدن.