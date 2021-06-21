فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 12:09 صباحاً - كتب- أسامة علي: كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تعديل نموذج الإجابة لمادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية. وقال المصدر لـ”مصراوي”، إنه لا يوجد تعديل بنموذج الإجابة لمادة اللغة العربية، موضحًا أنه تم إصدار توجيهات أثناء عمليات التصحيح في الكنترولات بمراعاة التصحيح في سؤال التعبير، إضافة إلى نقطة في سؤال النحو، بإضافة إجابة صحيحة أخرى، حيث تم إضافة إجابة مجال ومجمعات، كإجابتين صحيحيتين لسؤال “استخراج اسم مكان من قطعة النحو”. وكان امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة تضمن سؤال التعبير عن إنجازات مصر في الفترة الأخيرة، والمؤامرات التي تواجهها مصر داخليًا وخارجيًا. كما تضمنت قطعة النحو، استخراج اسم مكان من القطعة، وكان هناك خلاف حول اختيار الطلاب كلمة “مجال” و”مجمعات”، و قررت المديرية اعتبار الكلمتين إجابة صحيحة. ولفت المصدر إلى أن هذه التوجيهات لا تعد تعديلًا في نموذج الإجابة كما يتصور البعض، فهي توجيهات لصالح الطلاب.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصدر بـ”تعليم الجيزة” يكشف حقيقة تعديل نموذج الإجابة لـ”عربي” الشهادة الإعدادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.