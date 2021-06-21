تراند الفن: مجدي عبد الغني: موسيماني يرفض ضم نجم الترجي في الصيف

قال مجدي عبد الغني، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، رفض اقتراح بعض وكلاء اللاعبين التعاقد مع الدولي الليبي حمدو الهوني، لاعب الترجي التونسي، خلال ميركاتو الصيف الجاري.

وأضاف مجدي عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية: “رغم أن حمدو الهوني يُعتبر أحد أهم لاعبي الترجي، بل وبطل دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، إلا أن المدير الفني للأهلي رفض التعاقد معه”.

وأكد أن موسيماني يرى أن الهوني لاعب غير مُتكامل، لأنه يُجيد اللعب الهجومي فقط، ولا يهتم بالواجب الدفاعي، مشددًا على أن الهوني يُعد إحدى ثغرات الترجي الدفاعية، لذا فهو لاعب غير مُفيد لفريق الأهلي.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي بهدف دون رد أمس السبت، باستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.