فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 11 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة
قال مجدي عبد الغني، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، رفض اقتراح بعض وكلاء اللاعبين التعاقد مع الدولي الليبي حمدو الهوني، لاعب الترجي التونسي، خلال ميركاتو الصيف الجاري.
وأضاف مجدي عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية: “رغم أن حمدو الهوني يُعتبر أحد أهم لاعبي الترجي، بل وبطل دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، إلا أن المدير الفني للأهلي رفض التعاقد معه”.
وأكد أن موسيماني يرى أن الهوني لاعب غير مُتكامل، لأنه يُجيد اللعب الهجومي فقط، ولا يهتم بالواجب الدفاعي، مشددًا على أن الهوني يُعد إحدى ثغرات الترجي الدفاعية، لذا فهو لاعب غير مُفيد لفريق الأهلي.
وفاز الأهلي على الترجي التونسي بهدف دون رد أمس السبت، باستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مجدي عبد الغني: موسيماني يرفض ضم نجم الترجي في الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.