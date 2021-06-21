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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 15 دقيقة مضت المرصد 33 زيارة
صحيفة المرصد : كشف نادر الوهيبي، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، عن مصير من يتقاضى راتبين من التأمينات والتقاعد بعد عملية الدمج.
وقال الوهيبي خلال برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية : ” إن الأنظمة لم تتأثر بقرار الدمج، وباستطاعة الشخص أن يعمل بالقطاع المدني ويتقاعد منه مبكراً ويلتحق بوظيفة في التأمينات الاجتماعية ويتقاعد منها ويأخذ راتبين أو معاش من الجهتين”.
وأكد الوهيبي مجدداً أن قرار الدمج لا يؤثر على من يتقاضى راتبين من التأمينات والتقاعد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ما هو مصير من يتقاضى راتبين من التأمينات والتقاعد بعد عملية الدمج؟ .. “نادر الوهيبي” يجيب – فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.