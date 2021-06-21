تراند الفن: ما هو مصير من يتقاضى راتبين من التأمينات والتقاعد بعد عملية الدمج؟ .. “نادر الوهيبي” يجيب – فيديو

صحيفة المرصد : كشف نادر الوهيبي، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، عن مصير من يتقاضى راتبين من التأمينات والتقاعد بعد عملية الدمج.

وقال الوهيبي خلال برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية : ” إن الأنظمة لم تتأثر بقرار الدمج، وباستطاعة الشخص أن يعمل بالقطاع المدني ويتقاعد منه مبكراً ويلتحق بوظيفة في التأمينات الاجتماعية ويتقاعد منها ويأخذ راتبين أو معاش من الجهتين”.

وأكد الوهيبي مجدداً أن قرار الدمج لا يؤثر على من يتقاضى راتبين من التأمينات والتقاعد.



