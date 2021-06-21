تراند الفن: “مهمة في جيش الإمام”.. رواية قصيرة تكشف حقيقة الصراعات الطائفية في العراق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏3 دقائق مضت مصراوي 2 زيارة

(مصراوي): أصدرت دار نشر كنوز للطباعة والتوزيع، رواية قصيرة “مهمة في جيش الإمام”، للكاتب الصحفي سيد حسين، في طبعة خاصة للرواية بالنسختين العربية والإنجليزية. وتكشف الرواية خبايا الصراع الطائفي في العراق من خلال تناول قصة واقعية لأحد الشباب المتطوعين في فصائل الحشد الشعبي بداية من دوافع التطوع وانتهاء باكتشاف العديد من الحقائق بشأن الصراعات المسلحة على الأراضي العراقية وفي الدول العربية بصفة عامة.

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