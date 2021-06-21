تراند الفن: كفر الشيخ تسجل صفر إصابات بكورونا

قال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشيءون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إن المحافظة لم تسجل الأحد، أي حالات إيجابية طبقًا لنتائج تحاليل pcr، التي أجريت لعدد من حالات الاشتباه داخل المستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة.

وتابع المصدر، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن محافظة كفر الشيخ تشهد انخفاضا في معدل الإصابات خلال الأيام الحالية، على الرغم من وجود حالات اشتباه يتم تشخيصها عن طريق الأشعة المقطعية ct، إلا أنه يتم إجراء تحاليل PCR للعديد من الحالات.

وأكد المصدر أن خلال الـ 24 ساعة الماضية جري عمل مسحات PCR بمستشفيات الحامول المركزي، ومستشفى حميات دسوق، ومستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى حميات كفر الشيخ، وأظهرت النتائج أن جميع الحالات سلبية ولا تحمل فيروس كورونا.