فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن دقيقتين مضت آخر الأخبار 1 زيارة
قال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشيءون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إن المحافظة لم تسجل الأحد، أي حالات إيجابية طبقًا لنتائج تحاليل pcr، التي أجريت لعدد من حالات الاشتباه داخل المستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة.
وتابع المصدر، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن محافظة كفر الشيخ تشهد انخفاضا في معدل الإصابات خلال الأيام الحالية، على الرغم من وجود حالات اشتباه يتم تشخيصها عن طريق الأشعة المقطعية ct، إلا أنه يتم إجراء تحاليل PCR للعديد من الحالات.
وأكد المصدر أن خلال الـ 24 ساعة الماضية جري عمل مسحات PCR بمستشفيات الحامول المركزي، ومستشفى حميات دسوق، ومستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى حميات كفر الشيخ، وأظهرت النتائج أن جميع الحالات سلبية ولا تحمل فيروس كورونا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كفر الشيخ تسجل صفر إصابات بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.