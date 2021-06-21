نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين الموافق 21 يونيو 2021 مهرجان الخضار والفواكه الطازجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم الاثنين التي ينتظرها جميع المواطنين في مختلف المدن مكه والرياض وجده حيث تعد من افضل العروض التي تقدم اجود أنواع المنتجات الغذائية من لحوم وفواكه كالموز و التفاح والفرولة و البطيخ والبرتقال و جميع انواع الخضروات كالخيار والبصل و البطاطس وجميع أنواع البقوليات والمعلبات الغذائية وجميع المشروبات بخصومات كبيره جدا لجميع المواطنين تقدمها عروض العثيم في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم.

عروض العثيم الاثنين

تحتوي عروض العثيم علي جميع انواع الفواكه حيث تقدم في المانجوا بسعر 5.95 ريال سعودي و العنب البيض بسعر 8.95 ريال و الخوخ السكري بسعر 6.95 ريل سعودي و المشمش بسعر 6.95 ريال سعودي و و الليمون الأصفر بسعر 3.95 ريال سعودي كما تضم عروض العثيم الاثنين الجزر البلدي بسعر 3.95 ريال سعودي كما تحتوي علي العديد من المنتجات الأخري والتي سوف اذكرها لكم من خلال هذا المقال.

تشمل عروض العثيم جميع انواع البقوليات و المكسرات حيث تحتوي علي اللوز المقشر حبه كامله بسعر 44.95 ريال سعودي و الليمون الاسود المجفف بسعر 16.95 ريال سعودي و سميد خشن بسعر 5.50 ريال سعودي و التمر و العدس الاحمر و الفلفل الاسود المطحون بسعر 31.95 ريال سعودي.

كانت هذه عروض العثيم الاثنين التي قدمناها لكم من خلال موقع ثقفني حيث ان هناك اقبال كبير لمعرفه هذا العرض كي يستفيد جميع الاشخاص من تلك الخصومات الكبيره علي جميع المستلزمات الغذائيه حيث يتوفر هذا العرض يوم الاثنين فقط فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات المقدمه في متاجر واسواق عبدلله العثيم في جميع المتاجر والاسواق وقبل انتهاء الكميه المحدده ايضا في جميع المدن في المملكة العربيه السعوديه.