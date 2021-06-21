نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية في هايبر بنده Hyper Panda السعودية خلال يونيو على جميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز دائما سلسلة محلات بندة في السعودية بتقديم عروض متنوعة على كثير من المنتجات، وتشتمل عروض بنده الأسبوعية على كل جديد من منتجاتهم، وحالياً تشمل عروض الصيف من Panda على منتجات الصيف المميزة من أدوات سباحة، وملابس سباحة، وألعاب بحر، وغيرها من العروض التي ينفرد بها هايبر بنده في مجله بنده أو من خلال بنده اون لاين.

عروض بنده الأسبوعية Panda

عروض مميزة جداً يقدمها هايبر بنده ماركت على العديد من منتجات العناية الشخصية بالأسنان من أقوى الماركات العالمية، وبأفضل الأسعار، ومن ضمنها: خصومات مميزه على معجون الأسنان المميز من ماركة كولجيت Colgate، وعروض مميزة جداً على معجون الأسنان من ماركة آرم اند هامر Arm & hammer لتبييض أكثر فاعلية Advance white، وكذلك على معجون الأسنان المعروف من ماركة كلوس أب Close up، وكذلك تخفيض مميز على المعجون، وفرشاة الأسنان من ماركة لوف بيوتي أند بلانيت toothpaste and toothbrush.

خصومات بنده المميزة

تابعوا معنا باقي عروض العناية الكاملة بالأسنان لأسنان أفضل بدون تسوس، ومنها: عرض مميز على فرشاة الأسنان من سنسوداين للحماية الكاملة قطعتين بسعر القطعة، وكذلك على فرشاة الأسنان سيجنال Signal، وكلوس أب close up القطعة الأقل سعراً مجاناً، وكذلك خصومات على فرشاة الأسنان المميزة من ماركة أورال بي Oral-B اكسبيرت اكسترا ناعمة واحدة مجاناً على كل عبوة، وكذلك خصم على فرشاة الأسنان فريش ثري دي أورال بي وسط FRESH THREE ORAL-B.

عروض بنده اليوم

ومازالت التخفيضات المميزة المقدمة من هايبر بندة السعودي مستمرة، ويمكن متابعتها دوماً من خلال متابعة عروض بنده في صفحة واحدة، أو من خلال بنده اون لاين، أو من خلال مجله بنده الصفحة الرئيسية، أو موقع بندة.