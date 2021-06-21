شوف مكتبة جرير السعودية تقدم أقوى العروض داخل المملكة

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مكتبة جرير السعودية تقدم أقوى العروض داخل المملكة، تحرص مكتبة جرير على تقديم أفضل وأقوى العروض على الأجهزة الإلكترونية، تجد في مكتبة جرير أقوى عروض الأسعار المخفضة داخل المملكة، حيث تقوم المكتبة بتقديم العروض حصرية ومميزة، داخل جميع فروعها، وتتيح المكتبة خدمة البيع أونلاين، كما توفر أسواق جرير عدد من الخدمات لجميع الزبائن، ومنها التقسيط المريح على جميع منتجاتها، فقد تصل مدة سداد القسط حتى 24 شهر، كما أن جميع منتجات المكتبة تأتي بضمان الوكيل، فتصل مدة الضمان إلى 24 شهر. أقوى عروض جرير: احصل على عرض مقدم من شركة جرير على لابتوب مايكروسوفت سيرفس بوك 2، هو عبارة عن لابتوب 2 في 1 منفصل، بالإضافة إلى لوح مفاتيح وجهاز لوحي، (8 الجيل) i7-8650U أنتل كور، مساحة شاشة الجهاز 15 بوصة، مساحة التخزين بالجهاز 1 تيرا بايت اس اس دي PCIe NVMe M.2 ،16 جيجابايت رام، ويندوز 10 برو، كما يأتي الجهاز بسعر مميز وهو 10499 ريال سعودي شامل الضريبة، بدلاً من سعر 14999، كما يمكنك الحصول على المنتج بالأقساط بسعر 488 على 36 شهراً، وللاب توب عدة فوائد منها: تخزين المعلومات واسترجاعها. القيام بعمل عروض للمعلومات. التعليم عن بعد. مختلف الأمور الطبية. يقوم بحل المعادلات الرياضية، ويسهل من خلال الحاسب الآلي القيام بحل المسائل الرقمية في وقت قصير وبدقة عالية جداً حتى وإن كانت طويلة ومعقدة. يمكنك شراء ساعة من نوع ابل واتش الإصدار 6 44، مقدمه من أسواق جرير، تدعم الساعة خاصية الموقع GPS، (برود وكت) (أحمر اللون)، هيكل الساعة مصنوع من ألومنيوم، (سوار رياضي برود وكت أحمر اللون)، تقدم الساعة بسعر روعة من جرير حيث وصل سعر الساعة بعد الخصم إلى 1549 ريال سعودي شامل الضريبة، حيث كان سعر الجهاز قبل الخصم هو 1969 ريال سعودي، كما أن للساعات الذكية عدد من الفوائد العديدة ومنها: تمكنك الساعة الذكية من الاطلاع على الإشعارات والرد عليها بسرعة. تساعدك الساعة على تحسين لياقتك البدنية وتتبعها. كما تمكنك من معرفة اتجاهاتك دون الحاجة إلى الهاتف الذكي. تسهل عليك الساعة الكثير من المدفوعات الرقمية. الوسوم عمر شويل - جدة مكتبة جرير السعودية تقدم أقوى العروض داخل المملكة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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