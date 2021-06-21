نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الاثنين الموافق 21 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض بنده اليوم والتي تعد من افضل العروض والتي ينتظرها جميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية حيث هناك نسبه بحث كبيره من المواطنين حول معرفه عروض بنده كي يستفيدوا من تلك الخصومات الكبيرة والتي تصل الي 50% في جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده حيث تحتوي علي جميع المنتجات الغذائية من فواكه وخضروات واسماك ولحوم وبقوليات وجميع أنواع الجبن والمشروبات وكذالك المستلزمات المنزلية وجميع مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء.

عروض بنده اليوم

تشمل عروض بنده جميع أنواع الحلويات والسكريات حيث تحتوي علي جميع أنواع البسكويت حيث تقدم معمول بالتمر بحجم صغير الذي بعشقه الغار والكبار والذي يتميز بمزاق خاص بسعر 18.95 ريال سعودي و البسكويت المصري الطويل بسعر 18.95 ريال سعودي و الكروسان ساده بسعر 8.95 ريال سعودي و الكب كيك بسعر 11.95 ريال سعودي و دونات السكر بسعر 4.95 ريال سعودي فقط.

تقدم عروض بنده جميع أنواع الألبان ومشتقاتها من الجبن بتخفيضات كبيره للغايه حيث تقدم شرائح الجبن الشيدر بسعر 9.95 ريال سعودي و جبن بالقشطه بسعر 10.95 ريال سعودي و لبنه فاخره 9.95 ريال سعودي وعسل طبيعي بسعر 25.95 ريال سعودي و عصير المراعي بسعر 7.95 ريال سعودي فقط.

كانت هذه جميع عروض بنده اليوم 21 يونيو والتي قدمناها من خلال هذا المقال عبر مجله العروض والتي تحتوي علي جميع المنتجات والسلع الغذائية وجميع المنظفات و الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل وجميع أنواع المواد الغذائية من بقوليات ومكسرات وغيرها والتي ذكرناها لحضراتكم أيضا حيث يستمر هذا العرض حتي الثلاثاء فسارعوا قبل انتهاء الكميه المحددة وانتهاء العرض في جميع المتاجر والأسواق في جميع مدن المملكة العربية السعودية.