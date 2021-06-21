نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الاثنين الموافق 11 ذو القعدة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض هايبر بنده اليوم حيث تعد من العروض المميزة والتي ينتظرها الجميع في جده والرياض ومكه وباقي مدن المملكة العربية السعودية حيث تقدم افضل أنواع السلع والمنتجات الغذائية كالخضراوات الطازجة والفواكه واللحوم والأسماك وجميع أنواع البقوليات والأسماك و المعلبات الغذائية وجميع الأدوات المنزلية والكهربائية من شاشات تليفزيونيه بمختلف احجامها وأنواعها والجوالات بخصومات كبيره للغايه حيث تصل إلي 50% في جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده.

عروض هايبر بنده اليوم

تضم عروض هايبر بنده سماعات ابل لأيفون 7 بسعر 99 ريال سعودي ومكبر صوت سوني بسعر 299 ريال سعودي و ثلاجه وايت ويستن هاوس بسعر 1649 ريال سعودي و مروحة عامودية بسعر 129 ريال سعودي و ومكيف بسعر 1699 ريال سعودي كما تقدم أيضا عروض هايبر بنده اليوم مصفف شعر بسعر 79 ريال سودي و موزع مياه حار وبارد بسعر 299 ريال سعودي.

تشمل عروض هايبر بنده جميع أنواع الجبن حيث تحتوي علي جبنه موزاريلا بسعر 24.95 ريال سعودي و حلاوة طحينية بسعر 10.95 ريال سعودي و بسطرمه حلواني و لانشون بسعر 39.95 ريال سعودي و صدوردجاج مدخن حلواني كما تضم جميع أنواع البقوليات و المكسرات المتنوعة كالمكسرات المشكلة المالحة بسعر 69.95 ريال سعودي و بذور دوار عباد الشمس بسعر 14ز95 ريال سعودي و زبيب ذهبي و جوز أمريكي وبن محمص بسعر 34.95 ريال سعودي.

كانت هذه عروض هايبر بنده اليوم 21 يوينو والتي ذكرناها لكم كي تسفيدوا من تلك الخصومات الكبيرة علي جميع مستلزمات الأطفال من حفائض و جميع العاب الأطفال أيضا و مستلزماتهم و مستحضرات التجميل والنظيف من الصابون و و البلسم والشامبو و المناديل الطبية حيث تستمر هذه العروض حتي الثلاثاء فقط في جميع الأسواق والمتاجر في المملكة العربية السعودية فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة.