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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 01:10 صباحاً - أنقرة – (د ب أ):
تخرج رجل تركي من الجامعة في سن 67 عاما، بعد أن اضطر إلى ترك الدراسة لفترة بسبب أوضاع مادية.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد أن التركي “زكي جور” تخرج من قسم الفيزياء بجامعة فرات بولاية إلازيغ شرقي تركيا، والذي بدأ الدراسة فيها قبل 33 عاما.
وسجل “جور” في القسم عام 1988، إلا أنه اضطر لترك الدراسة في السنة الثانية، بسبب ضيق الأوضاع المادية.
وأشارت الوكالة إلى أن “جور” هو أب لـ 4 أولاد، واستأنف دراسته في القسم ذاته عام 2016، ليتخرّج منه العام الحالي.
واحتفل الرجل بتخرجه عبر الواقع الافتراضي، نظرا لعدم إقامة حفلات التخرج في الجامعات التركية، ضمن إطار تدابير مكافحة كورونا.
وأوضح أنه يعتزم مواصلة دراسته في قسم الدراسات العليا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رجل تركي يتخرج من الجامعة في سن 67 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.