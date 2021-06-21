تراند الفن: باريديس: سعيد لما حققه منتخب الأرجنتين حتى الآن.. ونحن نسير على طريق جيد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 01:10 صباحاً - تحدث لياندرو باريديس، نجم منتخب الأرجنتين، عن سعادته بتطور منتخب بلاده بشكل كبير في بطولة كوبا حتى الآن، وسعادته بما قدموه في البطولة.

ويستعد منتخب الأرجنتين، إلى مواجهة نظيره باراجواي، غدا الاثنين، ضمن مُنافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

وقال باريديس، في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد: “أنا سعيد حقًا من أجل جويدو رودريجيز وللمنتخب الوطني، لأن ذلك يظهر أن جميع الموجودين هنا يمكنهم المساهمة”.

وتابع: “مُستوى لاعبي باراجواي من الصنف الأول، أشعر بتحسن، أنا بحالة جيدة بما يكفي للعب.. في وسط الملعب لدينا لاعبين يتمتعون بقدر كبير من الجودة، والكثير من الالتزام وأساليب اللعب المُختلفة”.

واختتم نجم منتخب الأرجنتين، قائلا: “سنأخذ الأمر مباراة تلو الأخرى، وأعتقد أن لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين.. نحن نسير على طريق جيد وننمو مع جودة اللاعبين لدينا.. أعتقد أننا يمكن توقع الكثير”.