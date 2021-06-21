فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 01:10 صباحاً - تحدث لياندرو باريديس، نجم منتخب الأرجنتين، عن سعادته بتطور منتخب بلاده بشكل كبير في بطولة كوبا حتى الآن، وسعادته بما قدموه في البطولة.
ويستعد منتخب الأرجنتين، إلى مواجهة نظيره باراجواي، غدا الاثنين، ضمن مُنافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.
وقال باريديس، في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد: “أنا سعيد حقًا من أجل جويدو رودريجيز وللمنتخب الوطني، لأن ذلك يظهر أن جميع الموجودين هنا يمكنهم المساهمة”.
وتابع: “مُستوى لاعبي باراجواي من الصنف الأول، أشعر بتحسن، أنا بحالة جيدة بما يكفي للعب.. في وسط الملعب لدينا لاعبين يتمتعون بقدر كبير من الجودة، والكثير من الالتزام وأساليب اللعب المُختلفة”.
واختتم نجم منتخب الأرجنتين، قائلا: “سنأخذ الأمر مباراة تلو الأخرى، وأعتقد أن لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين.. نحن نسير على طريق جيد وننمو مع جودة اللاعبين لدينا.. أعتقد أننا يمكن توقع الكثير”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: باريديس: سعيد لما حققه منتخب الأرجنتين حتى الآن.. ونحن نسير على طريق جيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.